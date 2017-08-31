16:00:04 Четверг, 31 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Благоустройство внутридворовых территорий в новых жилых комплексах. Пенза, 30 августа 2017 г.

Машина с трупом обнаружена в сельском пруду в Пензенской области

12:47 | 31.08.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 31 августа 2017. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели женщины, тело которой было обнаружено в автомобиле, ушедшем под воду в пруду на территории села Нечайка Белинского района Пензенской области.

Машина с трупом обнаружена в сельском пруду в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Операция по извлечению машины была проведена в минувшую среду, 30 августа.

«По приезду на место вызова спасатели провели водолазный поиск возможно утонувших в районе нахождения автомобиля. Они обследовали салон и обнаружили внутри тело женщины без признаков жизни», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что позднее автомобиль был извлечен из воды.

Обстоятельства произошедшего выясняются.
Актуальное
Читайте также
«МегаФон» запустил 4G в Белинском районе В Нижнем Ломове будет построена новая детская поликлиника
В Пензенской области в 2018 году на ремонт дорог направят более 4 млрд. рублей На подписание концессионного соглашения в Кузнецке приедет замминистра ЖКХ РФ
Новые машины скорой помощи для пензенских районов приобретены не за счет бюджета В Пензе задержаны поставщик и сбытчица наркотиков
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама