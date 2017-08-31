Машина с трупом обнаружена в сельском пруду в Пензенской области Происшествия

Пенза, 31 августа 2017. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели женщины, тело которой было обнаружено в автомобиле, ушедшем под воду в пруду на территории села Нечайка Белинского района Пензенской области.

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Операция по извлечению машины была проведена в минувшую среду, 30 августа.

«По приезду на место вызова спасатели провели водолазный поиск возможно утонувших в районе нахождения автомобиля. Они обследовали салон и обнаружили внутри тело женщины без признаков жизни», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что позднее автомобиль был извлечен из воды.

Обстоятельства произошедшего выясняются.