12:49:45 Суббота, 2 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Под Кузнецком иномарка сбила велосипедиста и улетела в кювет

10:25 | 02.09.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 2 сентября 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с участием автомобиля «Renault Sandero» и велосипедиста, произошедшего на 4 км автодороги «Кузнецк — Неверкино» в Пензенской области вечером в минувшую пятницу, 1 сентября.

Под Кузнецком иномарка сбила велосипедиста и улетела в кювет

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительным данным, в 19.40 водитель иномарки допустил наезд на велосипедиста 1962 года рождения, после чего произвел съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу.

«Водителю автомашины была оказана медицинская помощь, госпитализация ему не потребовалась», — сказали в Госавтоинспекции.

По факту ДТП организована проверка.
Актуальное
Читайте также
Число участников презентации спортшкол в Пензе растет с каждым годом — Григорий Кабельский В Пензе разыскали мужчину, присвоившего забытый кошелек с более чем 30 тыс. рублей
В Кузнецке ночью сгорела «Toyota Camry» В Пензе дочь милиционера, погибшего во время несения службы, поздравили с Днем знаний
Курбан-байрам прошел в Пензенской области без нарушений — МВД На проспекте Победы в Пензе размещено три новых остановочных павильона
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама