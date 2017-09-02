Под Кузнецком иномарка сбила велосипедиста и улетела в кювет Происшествия

Пенза, 2 сентября 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с участием автомобиля «Renault Sandero» и велосипедиста, произошедшего на 4 км автодороги «Кузнецк — Неверкино» в Пензенской области вечером в минувшую пятницу, 1 сентября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительным данным, в 19.40 водитель иномарки допустил наезд на велосипедиста 1962 года рождения, после чего произвел съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу.

«Водителю автомашины была оказана медицинская помощь, госпитализация ему не потребовалась», — сказали в Госавтоинспекции.

По факту ДТП организована проверка.