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В Госавтоинспекции прокомментировали ДТП под Пензой, где разбились три машины

12:32 | 12.09.2017 | Происшествия

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Пенза, 12 сентября 2017. PenzaNews. Мужчины 1974 и 1983 годов рождения пострадали в результате столкновения автомобилей «Audi A4», «ВАЗ-210740» и «ВАЗ-21099», произошедшего на трассе «Пенза — Шемышейка» в минувший понедельник, 11 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Госавтоинспекции прокомментировали ДТП под Пензой, где разбились три машины

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

«Предварительно установлено, что в 19.45 произошло столкновение автомобиля «Audi A4» под управлением мужчины 1983 года рождения, а также автомашин «ВАЗ-210740» и «ВАЗ-21099», за рулем которых находились водители 1967 и 1974 годов рождения. В результате происшествия водители автомобилей «ВАЗ-21099» и «Audi» были госпитализированы», — пояснили в Госавтоинспекции.

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В отделе пропаганды добавили, что про факту случившегося организована проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь в пресс-службе управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области уточнили, что двоих водителей, зажатых в покореженных машинах, пришлось извлекать с использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

«Двое других пострадавших выбрались из поврежденных автомобилей самостоятельно до прибытия спасателей», — отметили в ведомстве.
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