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После ДТП на улице Тарханова в Пензе три человека попали в больницу

12:04 | 14.09.2017 | Происшествия

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Пенза, 14 сентября 2017. PenzaNews. Три человека получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения автомобилей «ВАЗ-21110» и «Renault Logan» на улице Тарханова в Пензе в минувшую среду, 13 сентября.

После ДТП на улице Тарханова в Пензе три человека попали в больницу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления МВД России по Пензенской области, за рулем отечественного автомобиля был мужчина 1989 года рождения, а иномаркой управлял водитель 1967 года рождения.

«В результате происшествия водитель «ВАЗа» и его пассажирка 1980 года рождения, а также находившаяся в «Renault» женщина 1974 года рождения были госпитализированы», — уточнили в ведомстве.

В Госавтоинспекции отметили, что также травмы получил пассажир «ВАЗа» 1982 года рождения, который после оказания медицинской помощи был отпущен.

«По факту ДТП проводится проверка», — резюмировали в ведомстве.
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