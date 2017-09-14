После ДТП на улице Тарханова в Пензе три человека попали в больницу Происшествия

Пенза, 14 сентября 2017. PenzaNews. Три человека получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения автомобилей «ВАЗ-21110» и «Renault Logan» на улице Тарханова в Пензе в минувшую среду, 13 сентября.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления МВД России по Пензенской области, за рулем отечественного автомобиля был мужчина 1989 года рождения, а иномаркой управлял водитель 1967 года рождения.

«В результате происшествия водитель «ВАЗа» и его пассажирка 1980 года рождения, а также находившаяся в «Renault» женщина 1974 года рождения были госпитализированы», — уточнили в ведомстве.

В Госавтоинспекции отметили, что также травмы получил пассажир «ВАЗа» 1982 года рождения, который после оказания медицинской помощи был отпущен.

«По факту ДТП проводится проверка», — резюмировали в ведомстве.