В Пензе на улице Литвинова горит склад с шинами и лакокрасочными изделиями Происшествия

Пенза, 15 сентября 2017. PenzaNews. Складское помещение с шинами и лакокрасочными изделиями, расположенное на улице Литвинова, 20, в Пензе, загорелось утром в пятницу, 15 сентября.

Фото: 58.mchs.gov.ru

Как сообщила ИА «PenzaNews» начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова, к тушению пожара привлечены специалисты из всех подразделений Пензы, а также из Заречного.

«Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного около 7.00. В настоящее время тушение производится при помощи пенной атаки», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, общая площадь здания составляет около 2 тыс. кв. метров.

«Установить точную площадь пожара пока невозможно из-за сильного задымления», — отметила Анна Шупилова.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.