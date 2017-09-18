В Пензе оцеплен ТРЦ «Высшая лига» Происшествия

Пенза, 18 сентября 2017. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию вокруг торгово-развлекательного центра «Высшая лига» на улице Московской в Пензе около 14.00 понедельника, 18 сентября.

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Также была произведена эвакуация посетителей и персонала торгового центра.

В настоящее время в здании работают кинологи, а также дежурят спасатели и медики.

Официально информацию о причинах эвакуации в правоохранительных органах не комментируют.

По имеющимся сведениям, в организации поступили звонки о минировании зданий.

В настоящее время в Пензе также прошла эвакуация посетителей и работников торговых центров «Коллаж», «Пассаж», «Суворовский», «Проспект», «Мега Пенза, «Весна», а также кинокомплекса «Современник».

Распространенная информация о выводе людей из зданий торгового центра«Арбат» и вокзала «Пенза I» не нашла своего подтверждения.