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Три человека пострадали в результате столкновения автомобилей «Opel» и «ВАЗ» в Кузнецке

13:00 | 25.09.2017 | Происшествия

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Кузнецк, 25 сентября 2017. PenzaNews. Три человека пострадали в результате столкновения автомобилей «Opel Mokka» и «ВАЗ-2110» на улице Белинского в Кузнецке Пензенской области в минувшее воскресенье, 24 сентября.

Три человека пострадали в результате столкновения автомобилей «Opel» и «ВАЗ» в Кузнецке

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, за рулем иномарки был мужчина 1971 года рождения, а отечественным автомобилем управлял молодой человек 1999 года рождения.

«В результате происшествия телесные повреждения получили водитель «ВАЗа» и его пассажир 2000 года рождения. После оказания медицинской помощи они были отпущены», — уточнили в ведомстве.

В Госавтоинспекции добавили, что еще один пассажир «ВАЗа» 1999 года рождения был госпитализирован.

По факту ДТП организована проверка.
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