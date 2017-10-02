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В сети появилось видео с места тройного ДТП на Окружной в Пензе

09:58 | 02.10.2017 | Происшествия

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Пенза, 2 октября 2017. PenzaNews. Пользователь социальной сети «ВКонтакте» разместил видео, на котором видны последствия ДТП, произошедшего в районе пересечения улиц Окружной и Попова в Пензе в минувшее воскресенье, 1 октября.

В сети появилось видео с места тройного ДТП на Окружной в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На кадрах показан легковой автомобиль «ВАЗ-2112», который от удара отбросило на тротуар по направлению движения с Окружной к улице Мира. Машина получила серьезные механические повреждения. Ее бампер остался лежать посреди проезжей части, а также оказался смят капот.

На некотором расстоянии от «двенадцатой» стоит «Audi», а на другой полосе дороги — ближе к спортивно-зрелищному комплексу «Дизель-Арена» — автобус.

«Серьезная авария на перекрестке [улицы] Мира и «Дизель-Арены». «12-я» вылетела на встречку, где произвела столкновение с автобусом и отскочила обратно в свой ряд, где столкнулась с «Ауди 100». Виновник, владелец «2112» в тяжелом [состоянии] отправлен в больницу. Больше никто не пострадал», — написал пользователь, опубликовавший видео с места аварии.

Как сообщается на сайте главного управления МЧС России по Пензенской области, для ликвидации последствий случившегося потребовалась помощь спасателей.

Обстоятельства случившегося выясняются.
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