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На дорогах Пензы за 4 часа пострадали три пешехода

11:12 | 11.10.2017 | Происшествия

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Пенза, 11 октября 2017. PenzaNews. Три пешехода получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП, которые произошли на дорогах Пензы вечером в минувший вторник, 10 октября.

На дорогах Пензы за 4 часа пострадали три пешехода

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, около 18.00 напротив дома №58 на улице Измайлова водитель автомобиля «Kia» допустил наезд на мужчину 1952 года рождения.

«В 18.35 у дома №31 на улице Рахманинова женщина за рулем автомашины «Chery A13» сбила мужчину 1978 года рождения. В 21.40 произошло еще одно ДТП — водитель «Ford Escape» совершил наезд на женщину 1962 года рождения», — добавили в Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что пешеходы были госпитализированы.

По фактам дорожных происшествий организованы проверки, выясняются все обстоятельства случившегося.
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