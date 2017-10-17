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Подозрительный предмет на улице Революционной в Пензе оказался пакетом со старой шубой

14:40 | 17.10.2017 | Происшествия

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Пенза, 17 октября 2017. PenzaNews. Подозрительный предмет, обнаруженный около дома №59 на улице Революционной в Пензе днем во вторник, 17 октября, из-за которого на место прибыли сразу несколько машин правоохранительных органов и полицейские в бронежилетах, оказался пакетом со старой шубой. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила заместитель начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Елена Федоськина.

Подозрительный предмет на улице Революционной в Пензе оказался пакетом со старой шубой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По ее словам, информация о потенциально опасной находке поступила в 13.30.

«Позже было установлено, что он [пакет] не представляет опасности. В нем оказалась старая шуба», — уточнила собеседница агентства.

Елена Федоськина добавила, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов, работавшие на месте, покинули улицу Революционную.
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