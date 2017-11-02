Два человека погибли при столкновении трех автомобилей в Мокшанском районе Происшествия

Мокшан, 2 ноября 2017. PenzaNews. Два человека погибли в результате столкновения легковых автомобилей «Hyundai Solaris» и «Chevrolet Lacetti», а таже фуры «International-9200» с полуприцепом на 588 км федеральной трассы М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, трагическое ДТП произошло в минувшую среду, 1 ноября.

В результате происшествия водитель автомобиля «Hyundai Solaris» 1990 года рождения и его пассажир 1968 года рождения от полученных травм скончались. Мужчины 1988 и 1986 годов рождения, также находившиеся в этой машине, были госпитализированы», — уточнили в ведомстве.

В Госавтоинспекции добавили, что за рулем «Chevrolet Lacetti» был мужчина 1973 года рождения, а грузовиком «International-9200» управлял мужчина 1969 года рождения.

«По данному факту проводится проверка», — отметили в отделе пропаганды.