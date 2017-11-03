Перед судом предстанет мужчина, до смерти забивший знакомого табуретом в центре Пензы Происшествия

Пенза, 3 ноября 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Пензы, обвиняемого в убийстве собутыльника и уклонении от административного надзора, направлено в суд для рассмотрения по существу.

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«По данным следствия, в ночь с 20 на 21 августа обвиняемый вместе с двумя приятелями распивал спиртное в гараже около одного из домов на улице Урицкого. Между обвиняемым и потерпевшим 1965 года рождения произошел конфликт, причину которого злоумышленник в ходе следствия вспомнить затруднился. Мужчина схватил табурет и нанес им, а также руками и ногами более 60 ударов по голове и телу потерпевшего», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

«Утром 21 августа, обнаружив, что мужчина скончался, обвиняемый вместе со вторым приятелем отнесли его тело в кусты и оставили на улице. Потерпевшего обнаружил случайный прохожий», — добавила собеседница агентства.

Она уточнила, что при этом в апреле решением суда в отношении обвиняемого был установлен административный надзор сроком на 8 месяцев.

«Ему было запрещено пребывание в развлекательных центрах, клубах, барах, ресторанах и иных местах, связанных с распитием спиртных напитков. Кроме того, на него была возложена обязанность являться в органы внутренних дел по месту жительства два раза в месяц для регистрации. Однако, обвиняемый проигнорировал установленные ограничения и в июле 2017 года не явился для постановки на учет по новому месту жительства», — пояснила Татьяна Махницкая.

Она напомнила, что мужчина был заключен под стражу.