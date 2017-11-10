В Пензе после хлопка на дрожжевом заводе отменили уроки в гимназии Происшествия

Пенза, 10 ноября 2017. PenzaNews. Руководство гимназии №44, расположенной неподалеку от ОАО «Дрожжевой завод «Пензенский», решило отметить занятия в связи с громким хлопком на предприятии, после которого на близлежащей территории стал распространяться сильный запах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления образования Пензы.

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Тех детей, которых родители не смогли оперативно забрать домой, отправили в одну из школ.

По словам пресс-секретаря управления Роспотребнадзора по Пензенской области Веры Быковой, на месте были сделаны необходимые замеры.

«По предварительным данным, никакой опасности для населения нет», — сказала она.

В свою очередь замруководителя управления Росприроднадзора по Пензенской области Евгений Ершов пояснил, что ведомство не будет проводить собственную проверку по факту инцидента на дрожжевом заводе.

До настоящего времени на предприятии никак не прокомментировали произошедшее.

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По официально неподтвержденным данным, хлопок последовал за сливом жидкости из бака с раствором аммиака.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», хлопок, произошедший на дрожжевом заводе днем в пятницу, 10 ноября, был такой силы, что вызвал беспокойство жителей Пензы, находившихся в центре города.

В то же время в нескольких кварталах от места происшествия были перекрыты дороги. Поводом для этого стало проведение торжеств по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел РФ. Вместе с тем информация об ограничениях не была доведена до жителей заблаговременно.

Многие связали эти два события — хлопок и дежурство полицейских в центре города — и стали выдвигать различные гипотезы о том, что на самом деле произошло в Пензе.