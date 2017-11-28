EN
15:24:00 Вторник, 28 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Под Пензой «ВАЗ» врезался в ограждение и улетел в кювет, пострадали четыре человека

12:16 | 28.11.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 28 ноября 2017. PenzaNews. Четверо мужчин получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП, произошедшего на автодороге «Мокшан — Нечаевка — Отрадный» в Пензенской области в ночь на вторник, 28 ноября.

Под Пензой «ВАЗ» врезался в ограждение и улетел в кювет, пострадали четыре человека

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Предварительно установлено, что в 1.30 водитель автомобиля «ВАЗ-21074» – мужчина 1985 года рождения допустил наезд на дорожное ограждение с последующим опрокидыванием автомобиля в кювет», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Госавтоинспекции уточнили, что в результате ДТП пострадали водитель и трое пассажиров — 1963, 1970 и 1976 годов рождения, все они были госпитализированы.

«По данному факту проводится проверка», — добавили в ведомстве.
Актуальное
Читайте также
В Пензе откроют мемориальную доску Василию Глазунову Пензенские поисковики проведут акцию «Судьба солдата»
В Пензе осуждена 15-летняя девушка, купившая еду на украденные деньги Белозерцев предложил учитывать качество питания в школах при оценке работы чиновников
В Пензе перевозчик заплатит 20 тыс. рублей за трех лишних пассажиров в маршрутке №4 Принято решение о блокировке сайта о способах ухода от налогов
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама