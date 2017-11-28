Под Пензой «ВАЗ» врезался в ограждение и улетел в кювет, пострадали четыре человека Происшествия

Пенза, 28 ноября 2017. PenzaNews. Четверо мужчин получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП, произошедшего на автодороге «Мокшан — Нечаевка — Отрадный» в Пензенской области в ночь на вторник, 28 ноября.

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«Предварительно установлено, что в 1.30 водитель автомобиля «ВАЗ-21074» – мужчина 1985 года рождения допустил наезд на дорожное ограждение с последующим опрокидыванием автомобиля в кювет», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Госавтоинспекции уточнили, что в результате ДТП пострадали водитель и трое пассажиров — 1963, 1970 и 1976 годов рождения, все они были госпитализированы.

«По данному факту проводится проверка», — добавили в ведомстве.