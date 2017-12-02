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При пожаре на проспекте Строителей в Пензе погибли хозяин квартиры и его гостья — СКР

12:02 | 02.12.2017 | Происшествия

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Пенза, 2 декабря 2017. PenzaNews. Хозяин квартиры в доме №89 на проспекте Строителей в Пензе – мужчина 1977 года рождения, а также его гостья 1979 года рождения погибли в результате пожара, произошедшего в ночь на субботу, 2 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

При пожаре на проспекте Строителей в Пензе погибли хозяин квартиры и его гостья — СКР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В квартире находился еще один мужчина 1983 года рождения — знакомый хозяина квартиры, которого сотрудникам ГУ МЧС России по Пензенской области удалось спасти», — добавила собеседница агентства.

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Она отметила, что, по предварительным данным, до пожара трое приятелей распивали спиртное.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств возгорания. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти погибших», — пояснила Татьяна Махницкая.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», помимо пожара, жильцы многоквартирного дома №89 на проспекте Строителей в Пензе ночью пережили коммунальную аварию — в здании прорвало трубу отопления, в результате чего квартиры стало затапливать горячей водой.
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