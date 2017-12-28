EN
21:25:42 Четверг, 28 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Пензе мужчина угрожал взорвать дом, закрывшись в квартире с включенным газом

12:46 | 28.12.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 28 декабря 2017. PenzaNews. Мужчина, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения, угрожал взорвать дом на улице Краснова в Пензе, закрывшись в квартире с включенным газом. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

В Пензе мужчина угрожал взорвать дом, закрывшись в квартире с включенным газом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел вечером в минувшую среду, 27 декабря.

«Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели попытались уговорить мужчину отказаться от своих намерений и открыть дверь, но тот ответил отказом. Тогда работники аварийной газовой службы отключили газоснабжение в подъезде с целью предотвращения угрозы взрыва. Одновременно спасатели совместно с сотрудниками полиции провели эвакуацию жильцов дома», — сказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что на место происшествия была доставлена мать злоумышленника, которой удалось уговорить сына открыть входную дверь, после чего сотрудники полиции задержали мужчину.
Актуальное
Читайте также
Белозерцев предложил транслировать видео о Пензенской области в кафе на трассе Марта Серебрякова представит Пензу на конкурсе «Новая звезда»
В пензенском Заксобрании организовали елку для детей депутатов Пензенский губернатор считает, что малые населенные пункты ждет непростое будущее
Младенческая смертность в Пензенской области составила 3,7 на 1 тыс. родившихся Пензенцы смогут бесплатно поиграть в футбол, поплавать и посетить тренажерный зал 1 января
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver