В Пензе мужчина угрожал взорвать дом, закрывшись в квартире с включенным газом Происшествия

Пенза, 28 декабря 2017. PenzaNews. Мужчина, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения, угрожал взорвать дом на улице Краснова в Пензе, закрывшись в квартире с включенным газом. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

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В ведомстве уточнили, что инцидент произошел вечером в минувшую среду, 27 декабря.

«Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели попытались уговорить мужчину отказаться от своих намерений и открыть дверь, но тот ответил отказом. Тогда работники аварийной газовой службы отключили газоснабжение в подъезде с целью предотвращения угрозы взрыва. Одновременно спасатели совместно с сотрудниками полиции провели эвакуацию жильцов дома», — сказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что на место происшествия была доставлена мать злоумышленника, которой удалось уговорить сына открыть входную дверь, после чего сотрудники полиции задержали мужчину.