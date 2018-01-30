В Пензенской области в ДТП с фурой погиб пассажир легкового автомобиля Происшествия

Пенза, 30 января 2018. PenzaNews. Пассажир автомобиля «Daewoo Nexia» – мужчина 1985 года рождения погиб в результате ДТП с участием автомашины «Iveco», произошедшего на 162 км трассы «Тамбов — Пенза» в Белинском районе в ночь на вторник, 30 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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«По предварительным данным, в 2.00 произошло столкновение автомобиля «Daewoo Nexia» под управлением мужчины 1989 года рождения и автомашины «Iveco», за рулем которой находился водитель 1980 года рождения. Он получил телесные повреждения и был госпитализирован», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что по факту трагического ДТП организована проверка.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.