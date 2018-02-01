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Ульяновские врачи спасли жизнь пострадавшему в ДТП под Пензой

13:41 | 01.02.2018 | Происшествия

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Пенза, 1 февраля 2018. PenzaNews. Врачи из Ульяновска, возвращавшиеся из расположенного в Пензе федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, спасли жизнь мужчине, пострадавшему в ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» в Городищенском районе.

Ульяновские врачи спасли жизнь пострадавшему в ДТП под Пензой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вчера днем сотрудники санитарной авиации ульяновской областной клинической больницы [...] увидели на трассе М5 Урал (719 км) в Городищенском районе Пензенской области искореженный автомобиль «ВАЗ», рядом стояла машина пензенской медицины катастроф. Со слов медиков выяснилось, что произошло ДТП с тремя пострадавшими, один из которых до сих пор находится в смятом автомобиле. Врач анестезиолог-реаниматолог Камалов с фельдшерами, приняв меры предосторожности, самостоятельно освободили пострадавшего из поврежденного транспортного средства, выставили предварительный диагноз, оказали первую помощь и приняли решение об эвакуации пациента в ближайший травмоцентр», — написал главврач ульяновской областной клинической больницы, уроженец Пензы Павел Дегтярь на своей странице в Facebook в четверг, 1 февраля.

Он добавил, что в пути мужчине проводилась противошоковая терапия.

«Пациент был успешно доставлен и в настоящее время проходит лечение в условиях реанимации кузнецкой городской больницы», — уточнил Павел Дегтярь.

По его словам, состояние мужчины тяжелое, однако он уже находится в ясном состоянии.

«Благодарен коллегам, что приняли своевременное и правильное решение, которое спасло жизнь человеку», — отметил главврач ульяновской областной больницы.

Павел Дегтярь пояснил, что двое других пострадавших были доставлены в больницу пензенскими врачами.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, в минувшую среду, 31 января, в 12.45 на федеральной трассе М5 «Урал» произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-21124» и фуры «Volvo», в результате которого пострадали три человека: водитель легковой машины 1994 года рождения, а также пассажиры — мужчина 1966 года рождения и женщина 1983 года рождения.
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