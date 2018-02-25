В центре Пензы произошло ДТП с участием маршрутки и «Яндекс.Такси» Происшествия

Пенза, 25 февраля 2018. PenzaNews. Пассажирский микроавтобус марки «Peugeot Boxer», следовавший по маршруту №9, и автомобиль «Lada Granta» с символикой «Яндекс.Такси» столкнулись на улице Суворова в Пензе около перекрестка с улицей Чехова.

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ДТП произошло в субботу, 24 февраля, около 21.20. Маршрутное такси двигалось в направлении остановки «Центральный рынок».

Фотографию с места происшествия разместил в группе в соцсети «ВКонтакте» очевидец случившегося. На кадрах видно, что в результате аварии оба автомобиля получили механические повреждения. У «Peugeot» помята передняя часть со стороны водителя, а у машины «Lada» значительно деформирован капот.

Как сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону, для ликвидации последствий ДТП от ведомства привлекались три человека и одна единица техники. Также на место выезжали медики.

Обстоятельства произошедшего и степень вины каждого из водителей предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.