На трассе в Кузнецком районе столкнулись четыре машины Происшествия

Кузнецк, 4 марта 2018. PenzaNews. Легковые автомобили «ВАЗ-2114», «Renault Logan», «Skoda Superb» и минивэн «Volkswagen Sharan» столкнулись на 729 км федеральной автодороги М5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области в воскресенье, 4 марта.

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Как сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону, сигнал об аварии, в которой имеются пострадавшие, поступил на пульт дежурного в 13.32.

Для ликвидации последствий ДТП от ведомства привлекались три человека и одна единица техники.

Обстоятельства происшествия и степень вины каждого водителя предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в воскресенье, 4 марта, в Пензе и некоторых районах области наблюдаются сложные погодные условия — обильный снегопад с сильным ветром. Накануне сотрудники Госавтоинспекции обратились к водителям с призывом быть предельно внимательными на дорогах.