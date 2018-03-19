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Пожилая пара погибла в тройном ДТП под Пензой

13:57 | 19.03.2018 | Происшествия

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Пенза, 19 марта 2018. PenzaNews. Мужчина 1935 года рождения, управлявший автомобилем «ВАЗ-2104», и его спутница 1939 года рождения погибли в результате тройного ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» в Пензенской области.

Пожилая пара погибла в тройном ДТП под Пензой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД РФ по региону, трагическая авария произошла в минувшее воскресенье, 18 марта.

«Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-2104», а также двух большегрузных машин — «Volvo» и «DAF». В результате происшествия водитель и пассажирка «ВАЗа» от полученных травм скончались на месте ДТП», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавил, что водитель автомашины «Volvo» был госпитализирован.

По факту аварии организована проверка.
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