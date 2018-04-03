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В Пензе спасли рыбака, которого течением унесло к плотине

11:38 | 03.04.2018 | Происшествия

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Пенза, 3 апреля 2018. PenzaNews. Представители пензенского пожарно-спасательного центра (ППСЦ) пришли на помощь рыбаку, лодку которого течением унесло к плотине ТЭЦ-1 в ночь на вторник, 3 апреля.

В Пензе спасли рыбака, которого течением унесло к плотине. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в ППСЦ, молодой человек по телефону объяснил спасателям, что оказался на островке под сбросом воды.

«Оперативно прибыв на место происшествия, спасатели на берегу реки Суры со стороны улицы Чапаева привели в готовность надувную лодку. Преодолев сильное встречное течение, им удалось достичь островка и взять на борт пострадавшего. Молодой человек был доставлен на берег», — сказали в учреждении.

В пожарно-спасательном центре отметили, что медицинская помощь рыбаку не понадобилась.
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