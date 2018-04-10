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Школу в Колышлее, где отравились дети, на время закрыли

19:38 | 10.04.2018 | Происшествия

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Пенза, 10 апреля 2018. PenzaNews. Школа №2 в рабочем поселке Колышлей Пензенской области, шестеро учеников которой были экстренно госпитализированы 10 апреля с отравлением, закрыта на два дня для проведения санитарных работ. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Школу в Колышлее, где отравились дети, на время закрыли. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве отметили, что министр образования области Александр Воронков сразу после случившегося выехал в Колышлей.

«Он посетил госпитализированных детей в больнице, встретился с родителями», — сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в первой половине дня 10 апреля стало известно, что шестеро учащихся школы №2 рабочего поселка Колышлей Пензенской области госпитализированы с отравлением.

Прокуратура и следственные органы организовали по данному факту проверки.

Было установлено, что причиной случившегося стало проведение работ по откачке талых вод. Для этого в подвале учреждения разместили мотопомпу, выхлопные газы от которой попали в помещения на первом этаже, где шли занятия.

Госпитализированных учащихся 2009 и 2006 годов рождения обследовали врачи из Пензы, состояние детей является удовлетворительным.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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