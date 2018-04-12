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Административный протокол составлен после отравления школьников в Колышлее

14:40 | 12.04.2018 | Происшествия

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Колышлей, 12 апреля 2018. PenzaNews. Специалисты управления Роспотребнадзора по Пензенской области составили административный протокол после инцидента в школе №2 рабочего поселка Колышлей, откуда несколько учащихся были госпитализированы с предварительным диагнозом «Отравление угарным газом». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ведомства.

Административный протокол составлен после отравления школьников в Колышлее. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По результатам лабораторных исследований воздуха было установлено превышение предельно допустимой концентрации угарного газа в два раза», — уточнили в ведомстве, напомнив, что причиной этого стало проведение хозяйственно-ремонтных работ во время учебного процесса.

В Роспотребнадзоре добавили, что контрольно-надзорные мероприятия в отношении образовательной организации в настоящее время продолжаются.

«По данным на 11 апреля, все дети в удовлетворительном состоянии выписаны», — сказали в пресс-службе.

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