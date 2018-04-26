Стали известны новые подробности полицейской погони за нарушителем в Пензе Происшествия

Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Сотрудники пензенской полиции начали преследовать автомобиль «Lada Kalina» после того, как в 12.30 четверга, 26 апреля, в дежурную часть Госавтоинспекции поступила информация о том, что водитель находится в состоянии опьянения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону, комментируя обстоятельства дорожного инцидента на улице Калинина в Пензе.

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«На улице Салтыкова-Щедрина данный автомобиль был замечен сотрудниками дорожно-патрульной службы. На требования об остановке водитель не реагировал, пытаясь скрыться. В связи с этим было организовано преследование, во время которого автомобилист грубо нарушал правила дорожного движения, неоднократно выезжая на сторону дороги, предназначенную для встречного движения», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что на перекрестке улиц Калинина и Красная Горка мужчина не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в столб с дорожными знаками.

«После происшествия водитель продолжал противоправные действия, пытаясь покинуть место дорожно-транспортного происшествия, не реагируя на законные требования полицейских», — сказали в УМВД.

В управлении отметили, что сотрудникам Госавтоинспекции пришлось применить к нарушителю физическую силу и спецсредства.

«Впоследствии было установлено, что автомобилем «Lada Kalina» управлял мужчина 1977 года рождения с явными признаками алкогольного опьянения. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», — уточнили в полиции, пояснив, что ранее злоумышленник уже попадался за рулем в нетрезвом виде.