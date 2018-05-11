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Под Пензой следователи выясняют обстоятельства смерти юноши во время кросса

14:33 | 11.05.2018 | Происшествия

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Пенза, 11 мая 2018. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 15-летнего юноши во время легкоатлетического забега, состоявшегося в Бессоновском районе Пензенской области 8 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Под Пензой следователи выясняют обстоятельства смерти юноши во время кросса

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Около 12.30 на территории школы в Бессоновском районе юноша участвовал в спортивных мероприятиях. Он пробежал около 100 метров, после чего упал. На место была вызвана скорая помощь. До ее приезда реанимировать подростка пытались работники местной амбулатории», — пояснила собеседница агентства.

По словам Татьяны Махницкой, прибывшие на место медики продолжили реанимационные мероприятия, продлившиеся около часа, но спасти жизнь школьнику не удалось.

«По предварительной информации, мальчик на учете у врачей не состоял, на состояние здоровья перед мероприятием не жаловался», — отметила представитель следственного управления.

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