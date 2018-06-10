Появились фото с места взрыва газа в многоквартирном доме в Пензе Происшествия

Пенза, 10 июня 2018. PenzaNews. Ударная волна от взрыва бытового газа, который, по предварительным данным, произошел в угловой квартире на третьем этаже кирпичного дома №27 на улице Крупской в Пензе, выбила несколько окон.

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Одна из конструкций повисла на березе, растущей в нескольких метрах напротив квартиры. Сотрудникам МЧС, работающим на месте, пришлось снимать пластиковое окно с дерева с помощью лестницы.

В квартире, где произошел взрыв, также разрушен балкон, его ограждение отсоединилось не до конца и осталось висеть.

Территория оцеплена. Сотрудники правоохранительных органов работают с жильцами и записывают необходимые данные.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», взрыв газа произошел в квартире на третьем этаже четырехэтажного кирпичного жилого дома №27 на улице Крупской в Пензе около 19.55 воскресенья, 10 июня.

По предварительным данным, пострадавших среди жильцов дома нет. Работник газовой службы, которого жители вызвали из-за запаха газа, госпитализирован.

На место экстренно прибыли сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии и медики, а также вице-мэр Юрий Ильин и глава администрации Октябрьского района Пензы Евгений Гусейнов.