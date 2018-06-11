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Пострадавший при взрыве газа в Пензе сотрудник АО «Метан» прооперирован

00:09 | 11.06.2018 | Происшествия

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Пенза, 11 июня 2018. PenzaNews. Сотрудник АО «Метан», госпитализированный с травмами в результате взрыва газа в многоквартирном доме №27 на улице Крупской в Пензе, прооперирован. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

Пострадавший при взрыве газа в Пензе сотрудник АО «Метан» прооперирован. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В администрации отметили, что в настоящий момент состояние мужчины оценивается как стабильное.

«Жители крайнего подъезда четырехэтажного кирпичного жилого дома №27 на улице Крупской вызвали работника АО «Метан» по подозрению, что в квартире №28 произошла утечка бытового газа: на лестничной площадке ощущался сильный запах», — пояснили в администрации.

В мэрии отметили, что владелица жилплощади на момент вызова специалистов отсутствовала, позже она сообщила, что была на даче, но перед отъездом газ выключала.

«Как только работник АО «Метан» открыл дверь в квартиру, раздался хлопок и произошел взрыв, в результате которого были выбиты двери, стекла и частично рухнули перегородки в квартире №28, повреждены двери и стекла в окна в соседних квартирах», — добавили в мэрии.

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 Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», взрыв газа произошел в квартире на третьем этаже четырехэтажного кирпичного жилого дома №27 на улице Крупской в Пензе около 19.55 воскресенья, 10 июня.

По предварительным данным, пострадавших среди жильцов дома нет.

На место экстренно прибыли сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии и медики, а также мэр Виктор Кувайцев, его заместитель Юрий Ильин, глава администрации Октябрьского района Пензы Евгений Гусейнов и начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций по городу Алексей Михайлов.

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