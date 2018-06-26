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Три сотрудника администрации и главный библиотекарь Земетчинского района погибли в ДТП

11:00 | 26.06.2018 | Происшествия

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Пенза, 26 июня 2018. PenzaNews. Три сотрудника администрации и главный библиотекарь Земетчинского района погибли в результате крупного ДТП, произошедшего на трассе М5 «Урал» в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Три сотрудника администрации и главный библиотекарь Земетчинского района погибли в ДТП

Фото: 58.mchs.gov.ru

«В крупном ДТП в Мокшанском районе сегодня погибли трое сотрудников администрации и главный библиотекарь Земетчинского района. Это страшная беда, огромная потеря. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким», — написал глава региона в микроблоге «Твиттер».

Он добавил, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, в том числе материальная.

Иван Белозерцев напомнил также, что пятеро пострадавших находятся в пензенской городской клинической больнице №6.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», семь транспортных средств столкнулись на 565 км федеральной автодороги М5 «Урал» неподалеку от села Подгорного в Мокшанском районе Пензенской области около 8.30 во вторник, 26 июня.

По предварительным данным, дорогу не поделили два грузовых автомобиля и пять легковых.

В результате трагической аварии четыре человека погибли. Еще пятеро получили травмы различной степени тяжести, они доставлены в пензенскую горбольницу №6 имени Г.А. Захарьина.

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