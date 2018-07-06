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Причиной крупного пожара в Пензе могло стать возгорание в кондитерской печи — МЧС

14:29 | 06.07.2018 | Происшествия

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Пенза, 6 июля 2018. PenzaNews. Возгорание в кондитерской печи, по предварительным данным, стало причиной пожара на площади 3 тыс. кв. метров в административно-производственном здании на улице Молокова, 20, в Пензе ночью в пятницу, 6 июля. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС РФ по региону генерал-майор внутренней службы Сергей Козлов.

Причиной крупного пожара в Пензе могло стать возгорание в кондитерской печи — МЧС

Фото: 58.mchs.gov.ru

«В идеале [в здании] есть противопожарные отсеки. Условно говоря, 10 метров проходит, и должна быть противопожарная стена. Естественно, должна рассекаться и кровля. Этого на данном объекте мы не увидели», — сказал он в ходе пресс-конференции в ГУ МЧС России по Пензенской области, посвященной этому ЧП.

Сергей Козлов отметил, что слуховые окна на крыше оказались открыты, что также способствовало распространению пламени.

«По всей видимости, с учетом того, как сильно и быстро горел там обрешетник, он просто не был обработан огнезащитным составом. Здание третьей степени огнестойкости», — уточнил глава пензенского управления МЧС.

По его словам, в момент возникновения пожара в помещении находилась одна девушка из числа обслуживающего персонала предприятия, которая вызвала сотрудников МЧС и покинула строение.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пожар в административно-производственном здании на улице Молокова, 20, в Пензе произошел около 2.50 в пятницу, 6 июля. Он был ликвидирован примерно в 7.00.

Всего в тушении участвовало 119 человек и 34 единицы техники.

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