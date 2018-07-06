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В административно-производственном здании в Пензе произошел сильный пожар

09:21 | 06.07.2018 | Происшествия

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Пенза, 6 июля 2018. PenzaNews. Сильный пожар в административно-производственном здании на улице Молокова, 20, в Пензе, где находится несколько организаций, ликвидирован. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова.

В административно-производственном здании в Пензе произошел сильный пожар

Фото: 58.mchs.gov.ru

По ее словам, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 2.50, пожар был потушен около 7.00.

«Ведется проливка и разборка конструкций. Организована проверка. Устанавливается причина пожара», — пояснила собеседница агентства.

Фото: 58.mchs.gov.ru

Анна Шупилова уточнила, что в результате произошедшего никто не пострадал.

«Всего в тушении участвовало 119 человек и 34 единицы техники. Кроме пензенских подразделений МЧС привлекались сотрудники ведомства из Заречного, муниципальная пожарная охрана и специалисты пожарно-спасательного центра. Для подвоза воды были задействованы поливомоечные машины», — добавила она.

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