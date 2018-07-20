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ДТП с участием машины из свадебного кортежа в Пензе попало на видео

17:02 | 20.07.2018 | Происшествия

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Пенза, 20 июля 2018. PenzaNews. Камера видеорегистратора в автомобиле, следовавшем по улице Беляева в Пензе, запечатлела момент столкновения двух машин, одна из которых двигалась в составе свадебного кортежа.

ДТП с участием машины из свадебного кортежа в Пензе попало на видео

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На записи, опубликованной на портале YouTube, видно, ДТП произошло в районе пересечения с улицей Кирпичной. При этом в непосредственной близости от места аварии находилось еще два транспортных средства, в том числе учебный автомобиль с девушкой за рулем — люди в них чудом не пострадали.

Судя по кадрам, иномарка со свадебным украшением на капоте ехала со стороны Пензенского государственного университета архитектуры и строительства прямо.

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Второй участник ДТП выезжал с улицы Кирпичной, причем сначала он затормозил перед перекрестком, но затем все-же решил продолжить движение, в итоге его машина получила удар в левый бок.

В результате иномарку из кортежа отбросило на противоположную сторону дороги, где она снесла часть металлического ограждения и вылетела на газон.

Другой автомобиль развернуло таким образом, что он мог в следующие секунды произвести лобовое столкновение с еще одной легковушкой, однако водитель увел его влево — в сторону того же газона.

Сразу после случившегося автомобилисты, оказавшиеся на дороге, поспешили на помощь участникам аварии.

Среди автомобилей, остановившихся в районе места ДТП, был внедорожник со свадебными кольцами на крыше. Обычно такая машина возглавляет кортеж, но в данном случае она ехала следом за иномаркой, попавшей в аварию.

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