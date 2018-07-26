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Молния убила пензенца, купавшегося в море в Туапсе

12:24 | 26.07.2018 | Происшествия

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Туапсе, 26 июля 2018. PenzaNews. 39-летнего жителя Пензенской области убило молнией в Туапсе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Молния убила пензенца, купавшегося в море в Туапсе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, мужчина приехал в Туапсе вместе с семьей из Пензенской области на отдых. Вечером 25 июля во время нахождения в море его поразило ударом молнии, в связи с чем он не смог самостоятельно выбраться из воды и погиб», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что для определения точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказали в следственном управлении.

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