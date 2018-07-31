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В пензенской колонии пресечена попытка передать наркотик в муке

10:59 | 31.07.2018 | Происшествия

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Пенза, 31 июля 2018. PenzaNews. Сотрудники оперативного отдела исправительной колонии №4 города Пензы пресекли попытку передать заключенному наркотическое вещество, спрятанное в пачке муки.

В пензенской колонии пресечена попытка передать наркотик в муке

Фото: 58.fsin.su

«В ходе досмотра передачи на имя гражданина 1975 года рождения, приговоренного по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» к 6,5 годам лишения свободы, в пакете с мукой был обнаружен и изъят брикет с растительной массой коричневого цвета», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСИН России по региону.

В ведомстве пояснили, что наркотик почуяла служебная собака.

«Передача поступила от гражданки 1969 года рождения, которая прибыла на длительное свидание к своему супругу. Данное вещество передано в правоохранительные органы для проведения экспертизы», — сказали в управлении.

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