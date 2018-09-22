В Пензенской области за сутки сбиты три пешехода Происшествия

Пенза, 22 сентября 2018. PenzaNews. Три пешехода получили травмы в результате двух ДТП в Кузнецке и одного в Каменском районе, которые произошли в минувшую пятницу, 21 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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В ведомстве отметили, что в селе Батрак около 19.30 водитель автомобиля «ВАЗ-21114» сбил пешехода, личность которого в настоящий момент не установлена.

По данным Госавтоинспекции, в Кузнецке ДТП произошли около полудня и вечером: в первом случае женщина за рулем «Opel Astra» сбила пенсионерку, во втором — молодой мужчина, управлявший «Mitsubishi Lancer», допустил наезд на прохожего 1999 года рождения.

«Все пострадавшие пешеходы госпитализированы. Организованы проверки», — отметили в отделе пропаганды.