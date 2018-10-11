В Пензенской области за девять месяцев по вине водителей автобусов произошло 62 ДТП Происшествия

Пенза, 11 октября 2018. PenzaNews. 62 ДТП, в результате которых два человека погибли, а еще 77 получили травмы различной степени тяжести, произошло в Пензенской области с января по сентябрь 2018 года.

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52 таких происшествия имели место в Пензе, в них пострадали 66 человек.

Среди основных причин аварий при осуществлении пассажирских перевозок названы несоблюдение скоростного режима, низкая дисциплина водителей, нарушение правил проезда пешеходных переходов и другие.

За этот период сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 4 тыс. 920 административных правонарушений, допущенных водителями автобусов, сообщается на сайте управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.