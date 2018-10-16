EN
21:28:36 Вторник, 16 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе рухнула часть карниза здания на улице Московской

18:41 | 16.10.2018 | Происшествия

Печать

Пенза, 16 октября 2018. PenzaNews. Часть карниза двухэтажного здания на улице Московской в Пензе рухнула на тротуар днем во вторник, 16 октября.

В Пензе рухнула часть карниза здания на улице Московской. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По счастливой случайности отвалившиеся кирпичи и штукатурка никого из прохожих не покалечили.

После произошедшего пензенцы могли наблюдать обломки карниза, когда-то служившего украшением, вблизи бара «Secret Hall», художественного салона и магазина женской моды «Жаклин», расположенных на первом этаже.

Читайте также

Нужно находить возможность для ремонта исторических зданий в Пензе — губернатор

Согласно сведениям, размещенным на сайте комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры, дом №20 на улице Московской является объектом культурного наследия регионального значения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», губернатор Пензенской области Иван Белозерцев неоднократно поднимал вопрос о ремонте и восстановлении зданий, представляющих архитектурную и историческую ценность.

Так, в марте 2017 года в ходе круглого стола в правительстве региона он высказал мнение, что «нужно изыскивать денежные средства, чтобы их ремонтировать».

В сентябре 2018 года Иван Белозерцев заявил, что в Пензенской области будет реализована программа ремонта домов, имеющих историческую ценность.

Загрузка...
Читайте также
Восстановлена картина убийства мужчины, тело которого нашли в сгоревшей машине «Пензадормост» подготовил к зиме около 130 единиц техники
В ГИБДД прокомментировали ДТП с двумя погибшими в Нижнеломовском районе Дмитрий Матушкин официально представлен коллективу пензенского управления СКР
Пензенские налогоплательщики перечислили 38 млрд. рублей в консолидированный бюджет РФ Почти 300 пензенских семиклассников прошли проверку знаний по географии
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама