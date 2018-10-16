В Пензе рухнула часть карниза здания на улице Московской
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Пенза, 16 октября 2018. PenzaNews. Часть карниза двухэтажного здания на улице Московской в Пензе рухнула на тротуар днем во вторник, 16 октября.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
По счастливой случайности отвалившиеся кирпичи и штукатурка никого из прохожих не покалечили.
После произошедшего пензенцы могли наблюдать обломки карниза, когда-то служившего украшением, вблизи бара «Secret Hall», художественного салона и магазина женской моды «Жаклин», расположенных на первом этаже.
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Согласно сведениям, размещенным на сайте комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры, дом №20 на улице Московской является объектом культурного наследия регионального значения.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», губернатор Пензенской области Иван Белозерцев неоднократно поднимал вопрос о ремонте и восстановлении зданий, представляющих архитектурную и историческую ценность.
Так, в марте 2017 года в ходе круглого стола в правительстве региона он высказал мнение, что «нужно изыскивать денежные средства, чтобы их ремонтировать».
В сентябре 2018 года Иван Белозерцев заявил, что в Пензенской области будет реализована программа ремонта домов, имеющих историческую ценность.