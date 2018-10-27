В лопатинском лесу заблудились грибник и его внук Происшествия

Лопатино, 27 октября 2018. PenzaNews. Мужчина 1952 года рождения и его семилетний внук заблудились в лесу в Лопатинском районе Пензенской области в минувшую пятницу, 26 октября.

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«Около 14.00 26 октября житель села Лопатино вместе с внуком на автомобиле приехал в лес за грибами. Спустя некоторое время они собрались возвращаться домой, однако не смогли найти дорогу к машине. Чуть позже 16.00 мужчина успел позвонить своей дочери и сообщить, что они заблудились, после чего телефон разрядился», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она отметила, что на поиски выдвинулись сотрудники Городищенского межрайонного следственного отдела СКР, отделения полиции Лопатинского района, службы судебных приставов и МЧС.

«На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники отдела криминалистики следственного управления. Около 19.00 заблудившиеся были найдены примерно в 1,5 км от того места, где они оставили машину. Жизни и здоровью деда и внука ничего не угрожает, медицинская помощь им не понадобилась», — добавила собеседница агентства.