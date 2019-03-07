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Фонд капремонта попал в поле зрения СКР после обрушения кирпичной кладки дома в Пензе

17:01 | 07.03.2019 | Происшествия

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Пенза, 7 марта 2019. PenzaNews. Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области начал доследственную проверку в связи с частичным обрушением кирпичной кладки пятиэтажного дома 34 на улице Краснова в Пензе.

Фонд капремонта попал в поле зрения СКР после обрушения кирпичной кладки дома в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В рамках проверки органом следствия будут детально установлены все обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области, отвечающих за обеспечение организации и своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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По ее словам, в ходе проверки предстоит установить, имеются ли в действиях должностных лиц признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», утром 6 марта 2019 года произошло частичное обрушение кирпичной кладки пятиэтажного дома №34 на улице Краснова в Пензе. Имелась утечка газа, которую удалось предотвратить. Жильцам двух подъездов было предложено на время разместиться в школе №25.

По предварительным данным мэрии, причиной обрушения стала протечка кровли.

Ситуацию взяла на контроль прокуратура Пензенской области.

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