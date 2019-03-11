В Пензе глыба льда снесла ограждение балкона Происшествия

Пенза, 11 марта 2019. PenzaNews. Глыба льда, упавшая с крыши кирпичного дома №29 на улице Ставского в Пензе, снесла ограждение балкона квартиры, расположенной на пятом этаже второго подъезда.

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Инцидент произошел в понедельник, 11 марта.

Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews» с места происшествия, у здания также повреждены металлические козырьки над всеми тремя подъездами. В настоящее время ведется их демонтаж.

По словам представителей управляющей компании «Лев», данные работы организованы в связи с тем, что эти конструкции представляют опасность. Однако пояснить, что именно привело к таким последствиям, сотрудники организации отказались.

В настоящее время по всему периметру можно наблюдать большие куски льда. Один из них при падении повредил крышку канализационного люка, которая не выдержала удара.

По имеющимся сведениям, некоторое время назад велись работы по очистке кровли дома от наледи.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Согласно данным ГИС ЖКХ, дом №29 на улице Ставского в Пензе был построен в 1966 году. Его состояние оценивается как исправное, а износ составляет 35%.