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По факту гибели водителя «Kia Cerato» под Пензой организована проверка

10:39 | 25.03.2019 | Происшествия

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Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели в Городищенском районе Пензенской области мужчины 1964 года рождения, управлявшего автомобилем «Kia Cerato». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

По факту гибели водителя «Kia Cerato» под Пензой организована проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 24 марта в 6.20 на 14 км дороги «Городище — Шемышейка» произошло столкновение автомобиля «Kia Cerato» и автомашины «ГАЗ-2790» под управлением мужчины 1964 года рождения», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что водитель иномарки скончался на месте происшествия.

«Водитель и пассажирка автомобиля «ГАЗ-2790» 1988 года рождения получили телесные повреждения», — пояснили в отделе пропаганды, отметив, что госпитализация им не потребовалась.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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