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Найденный мертвым в Суре пензенец числился пропавшим без вести

10:33 | 28.03.2019 | Происшествия

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Пенза, 28 марта 2019. PenzaNews. Мужчина, тело которого спасатели достали из Суры в Пензе, числился пропавшим без вести с начала января 2019 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Найденный мертвым в Суре пензенец числился пропавшим без вести. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, утром 27 марта житель Пензы обнаружил тело мужчины на водной глади реки Сура в районе улицы Лагерной. При первоначальном осмотре на теле погибшего каких-либо телесных повреждений не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что тело мужчины 1974 года рождения, проживавшего в Железнодорожном районе Пензы, опознала родственница.

«По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства гибели мужчины», — добавила она.

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