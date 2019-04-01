EN
13:56:28 Понедельник, 1 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе восстанавливают картину смертельного ДТП с загоревшейся машиной

12:33 | 01.04.2019 | Происшествия

Печать

Пенза, 1 апреля 2019. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают восстанавливать обстоятельства столкновения в центре Пензы автомобилей «Lada Kalina» и «ГАЗ-172413», в результате которого фургон загорелся, а в легковой машине погиб человек.

В Пензе восстанавливают картину смертельного ДТП с загоревшейся машиной

Фото: Pozhar.pnzreg.ru

«Предварительно установлено, что 31 марта в 3.21 у дома №62 на улице Кирова произошло столкновение автомобиля «Lada Kalina» под управлением мужчины 1995 года рождения и автомашины «ГАЗ-172413», за рулем которой находился водитель 1969 года рождения. После этого произошло возгорание транспортного средства «ГАЗ», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Читайте также

Приговор виновнику ДТП на проспекте Победы в Пензе вступил в силу

В ведомстве уточнили, что в результате случившегося на месте происшествия скончался пассажир легковой машины – мужчина 1994 года рождения, а водитель был госпитализирован.

В Госавтоинспекции добавили, что также в больницу была доставлена пассажирка автомобиля «ГАЗ-172413» 1969 года рождения; водителю госпитализация не потребовалась, медицинская помощь была ему оказана на месте ДТП.

«По данному факту проводится проверка», — сказали в отделе пропаганды.

Загрузка...
Читайте также
На трассе под Пензой пешеход погиб в ДТП с участием автобуса Начальник центра хозобеспечения пензенского УМВД подозревается в халатности — СКР
В Пензенской области организована проверка по факту ДТП с двумя погибшими Мэр потребовал от администраций районов Пензы следить за вывозом мусора из дворов
В Кузнецке выясняют обстоятельства гибели велосипедиста Наносить дорожную разметку в Пензе начнут в середине апреля
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама