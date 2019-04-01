В Пензе восстанавливают картину смертельного ДТП с загоревшейся машиной Происшествия

Пенза, 1 апреля 2019. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают восстанавливать обстоятельства столкновения в центре Пензы автомобилей «Lada Kalina» и «ГАЗ-172413», в результате которого фургон загорелся, а в легковой машине погиб человек.

Фото: Pozhar.pnzreg.ru

«Предварительно установлено, что 31 марта в 3.21 у дома №62 на улице Кирова произошло столкновение автомобиля «Lada Kalina» под управлением мужчины 1995 года рождения и автомашины «ГАЗ-172413», за рулем которой находился водитель 1969 года рождения. После этого произошло возгорание транспортного средства «ГАЗ», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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В ведомстве уточнили, что в результате случившегося на месте происшествия скончался пассажир легковой машины – мужчина 1994 года рождения, а водитель был госпитализирован.

В Госавтоинспекции добавили, что также в больницу была доставлена пассажирка автомобиля «ГАЗ-172413» 1969 года рождения; водителю госпитализация не потребовалась, медицинская помощь была ему оказана на месте ДТП.

«По данному факту проводится проверка», — сказали в отделе пропаганды.