EN
19:55:09 Вторник, 2 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Сердобском районе автомобиль врезался в трактор, пострадал один человек

11:44 | 02.04.2019 | Происшествия

Печать

Пенза, 2 апреля 2019. PenzaNews. Один человек, по предварительным сведениям, пострадал в результате ДТП с участием автомобиля «Chevrolet Niva» и трактора с прицепом, произошедшего в Сердобском районе Пензенской области утром во вторник, 2 апреля.

В Сердобском районе автомобиль врезался в трактор, пострадал один человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, в 7.50 напротив дома №110 на улице Колхозной в селе Пригородном водитель автомобиля «Chevrolet Niva» – мужчина 1979 года рождения допустил наезд транспортного средства на стоявший трактор с прицепом», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Госавтоинспекции добавили, что в результате ДТП телесные повреждения получил мужчина, управлявший легковой машиной.

«Он доставлен в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.

По факту аварии организована проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.

Загрузка...
Читайте также
Мэр Пензы оценил ход строительства завода по производству упаковочной продукции В Пензе объявлен конкурс на включение в кадровый резерв молодежного правительства
В Пензенской области создан совет по развитию предпринимательства Турслет «Стрит» под Пензой совместят с началом уборки берега водохранилища
Очевидец, спасший в Пензе провалившегося под лед мужчину, оказался ветераном МЧС Лучший дворник Пензы получит 50 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама