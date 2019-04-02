В Сердобском районе автомобиль врезался в трактор, пострадал один человек Происшествия

Пенза, 2 апреля 2019. PenzaNews. Один человек, по предварительным сведениям, пострадал в результате ДТП с участием автомобиля «Chevrolet Niva» и трактора с прицепом, произошедшего в Сердобском районе Пензенской области утром во вторник, 2 апреля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, в 7.50 напротив дома №110 на улице Колхозной в селе Пригородном водитель автомобиля «Chevrolet Niva» – мужчина 1979 года рождения допустил наезд транспортного средства на стоявший трактор с прицепом», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Госавтоинспекции добавили, что в результате ДТП телесные повреждения получил мужчина, управлявший легковой машиной.

«Он доставлен в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.

По факту аварии организована проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.