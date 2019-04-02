EN
19:54:20 Вторник, 2 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Кузнецке начали проверку по факту ДТП, в котором пострадали двое детей

12:23 | 02.04.2019 | Происшествия

Печать

Кузнецк, 2 апреля 2019. PenzaNews. Проверка организована по факту столкновения в Кузнецке Пензенской области автомобилей «ВАЗ-21074» и «Lada Vesta», в результате которого пострадали двое детей.

В Кузнецке начали проверку по факту ДТП, в котором пострадали двое детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что 1 апреля в 13.40 напротив дома №15 по улице 7-я Линия произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-21074» под управлением мужчины 1985 года рождения и автомашины «Lada Vesta», за рулем которой находился водитель 1962 года рождения. В результате происшествия пассажиры автомобиля «Lada Vesta» — мальчик 2010 года рождения и девочка 2014 года рождения — получили телесные повреждения», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Госавтоинспекции уточнили, что дети были госпитализированы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Загрузка...
Читайте также
Мэр Пензы оценил ход строительства завода по производству упаковочной продукции В Пензе объявлен конкурс на включение в кадровый резерв молодежного правительства
В Пензенской области создан совет по развитию предпринимательства Турслет «Стрит» под Пензой совместят с началом уборки берега водохранилища
Очевидец, спасший в Пензе провалившегося под лед мужчину, оказался ветераном МЧС Лучший дворник Пензы получит 50 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама