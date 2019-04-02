В Кузнецке начали проверку по факту ДТП, в котором пострадали двое детей Происшествия

Кузнецк, 2 апреля 2019. PenzaNews. Проверка организована по факту столкновения в Кузнецке Пензенской области автомобилей «ВАЗ-21074» и «Lada Vesta», в результате которого пострадали двое детей.

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«Предварительно установлено, что 1 апреля в 13.40 напротив дома №15 по улице 7-я Линия произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-21074» под управлением мужчины 1985 года рождения и автомашины «Lada Vesta», за рулем которой находился водитель 1962 года рождения. В результате происшествия пассажиры автомобиля «Lada Vesta» — мальчик 2010 года рождения и девочка 2014 года рождения — получили телесные повреждения», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Госавтоинспекции уточнили, что дети были госпитализированы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.