В ДТП под Пензой погибли пять человек Происшествия

Мокшан, 15 апреля 2019. PenzaNews. Четверо мужчин и женщина, находившиеся в салоне автомобиля «Lada Largus», погибли в результате столкновения транспортного средства с машиной «МАЗ», которое произошло на 590 км трассы М5 «Урал» в селе Симбухово Мокшанского района Пензенской области в ночь на понедельник, 15 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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«По предварительным данным, житель Башкортостана 1970 года рождения, управлявший легковым автомобилем, произвел столкновение с двигавшейся во встречном направлении машиной «МАЗ», за рулем которой был мужчина 1986 года рождения из Краснодарского края», — пояснили в ведомстве.

В управлении уточнили, что погибли водитель автомобиля «Lada» и четверо его пассажиров — мужчины 1983, 1958, 1964 годов рождения и женщина 1983 года рождения.

«По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — добавили в пресс-службе.