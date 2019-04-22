EN
16:36:52 Понедельник, 22 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
СРОЧНО Состоялась первая публичная двусторонняя встреча Владимира Путина с Иваном Белозерцевым

В Пензенской области в ДТП с участием полицейского погиб человек

11:18 | 22.04.2019 | Происшествия

Печать

Сердобск, 22 апреля 2019. PenzaNews. Один человек погиб, еще двое получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с участием автомобиля «Chevrolet» под управлением сотрудника полиции в Сердобском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензенской области в ДТП с участием полицейского погиб человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Инцидент произошел 21 апреля в 22.00 на 95 км автомобильной дороги Пенза — Колышлей — Сердобск — Беково». Водитель автомобиля «Chevrolet» – мужчина 1997 года рождения допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате происшествия пассажир – мужчина 1992 года рождения от полученных травм скончался на месте. Еще двое пассажиров — мужчины 1988 и 1992 годов рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы. При оформлении дорожно-транспортного происшествия установлено, что водитель автомобиля «Chevrolet» является сотрудником полиции», — пояснили в ведомстве.

Читайте также

В Пензе экс-полицейский получил условный срок за покушение на мошенничество

В УМВД добавили, что по данному факту назначена служебная проверка.

«Решается вопрос об увольнении указанного сотрудника по отрицательным мотивам за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что водитель также будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством.

«Его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения», — уточнили в полиции.

Загрузка...
Читайте также
Проекты 15 пензенских инноваторов получат гранты по программе «УМНИК» В мае пройдет конференция, посвященная 80-летию Пензенской области
В Заречном в ходе благотворительного марафона на лечение детей собрали 1,3 млн. рублей В пензенскую галерею доставлено более 200 картин для новой выставки
В Кузнецке на две недели отключат горячую воду Масштабных аварий в ходе отопительного сезона в Пензе не допущено — мэр
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама