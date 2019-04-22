В Пензенской области в ДТП с участием полицейского погиб человек Происшествия

Сердобск, 22 апреля 2019. PenzaNews. Один человек погиб, еще двое получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с участием автомобиля «Chevrolet» под управлением сотрудника полиции в Сердобском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Инцидент произошел 21 апреля в 22.00 на 95 км автомобильной дороги Пенза — Колышлей — Сердобск — Беково». Водитель автомобиля «Chevrolet» – мужчина 1997 года рождения допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате происшествия пассажир – мужчина 1992 года рождения от полученных травм скончался на месте. Еще двое пассажиров — мужчины 1988 и 1992 годов рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы. При оформлении дорожно-транспортного происшествия установлено, что водитель автомобиля «Chevrolet» является сотрудником полиции», — пояснили в ведомстве.

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В УМВД добавили, что по данному факту назначена служебная проверка.

«Решается вопрос об увольнении указанного сотрудника по отрицательным мотивам за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что водитель также будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством.

«Его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения», — уточнили в полиции.