В Пензе экс-полицейский получил условный срок за покушение на мошенничество Криминал

Пенза, 18 апреля 2019. PenzaNews. Бывший старший инспектор отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области осужден за покушение на мошенничество с использованием служебного положения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Установлено, что в декабре 2018 года мужчина, занимавший должность старшего инспектора отдела иммиграционного контроля УВМ УМВД России по Пензенской области, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений встретился с жителем Пензы, представлявшим интересы гражданина Грузии, в отношении которого было принято решение о нежелательности пребывания на территории России в связи с осуждением за мошенничество в особо крупном размере», — пояснила собеседница агентства.

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Она добавила, что злоумышленник ввел его в заблуждение относительно своей возможности за вознаграждение в размере 150 тыс. рублей поспособствовать вынесению Городищенским районным судом решения об отказе в удовлетворении административного искового заявления УМВД о помещении подлежащего депортации иностранца в центр временного содержания.

«В декабре суд действительно отказал в удовлетворении заявления УМВД России по Пензенской области по причине состояния здоровья иностранного гражданина. Тот самостоятельно покинул пределы Российской Федерации», — отметила представитель прокуратуры.

По словам Светланы Артамоновой, в феврале полицейский по телефону и в ходе переписки продолжил вводить представителя интересов иностранца в заблуждение относительно того, что именно он сыграл решающую роль в принятии судом нужного решения, и требовать вознаграждения.

Она уточнила, что сотрудник ведомства был задержан после поступления денег на его счет.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил бывшему сотруднику полиции наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Приговор в законную силу не вступил», — резюмировала собеседница агентства.