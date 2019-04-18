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В Пензе экс-полицейский получил условный срок за покушение на мошенничество

08:23 | 18.04.2019 | Криминал

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Пенза, 18 апреля 2019. PenzaNews. Бывший старший инспектор отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области осужден за покушение на мошенничество с использованием служебного положения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензе экс-полицейский получил условный срок за покушение на мошенничество. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в декабре 2018 года мужчина, занимавший должность старшего инспектора отдела иммиграционного контроля УВМ УМВД России по Пензенской области, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений встретился с жителем Пензы, представлявшим интересы гражданина Грузии, в отношении которого было принято решение о нежелательности пребывания на территории России в связи с осуждением за мошенничество в особо крупном размере», — пояснила собеседница агентства.

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Она добавила, что злоумышленник ввел его в заблуждение относительно своей возможности за вознаграждение в размере 150 тыс. рублей поспособствовать вынесению Городищенским районным судом решения об отказе в удовлетворении административного искового заявления УМВД о помещении подлежащего депортации иностранца в центр временного содержания.

«В декабре суд действительно отказал в удовлетворении заявления УМВД России по Пензенской области по причине состояния здоровья иностранного гражданина. Тот самостоятельно покинул пределы Российской Федерации», — отметила представитель прокуратуры.

По словам Светланы Артамоновой, в феврале полицейский по телефону и в ходе переписки продолжил вводить представителя интересов иностранца в заблуждение относительно того, что именно он сыграл решающую роль в принятии судом нужного решения, и требовать вознаграждения.

Она уточнила, что сотрудник ведомства был задержан после поступления денег на его счет.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил бывшему сотруднику полиции наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Приговор в законную силу не вступил», — резюмировала собеседница агентства.

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