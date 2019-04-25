Столярова обратилась к родителям с призывом уделять больше внимания безопасности детей Происшествия

Тамала, 25 апреля 2019. PenzaNews. Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова в связи с произошедшей накануне в Тамалинском районе трагедией, где поезд насмерть сбил малолетнюю девочку, обратилась к родителям с призывом уделять больше внимания безопасности детей.

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«Уважаемые родители, законные представители несовершеннолетних детей, все взрослые! Обращаюсь к вам в связи с произошедшей трагедией в Тамалинском районе. 24 апреля погибла 10-летняя девочка при переходе по железнодорожным путям. Во второй половине дня после учебных занятий девочка пошла из дома на дополнительные занятия в школьный кружок. Пошла одна — без сопровождения взрослых — через железнодорожный путь, который является объектом повышенной опасности. Дети не должны находиться на таких объектах без надзора», — отмечается в сообщении, размещенном на сайте областного детского омбудсмена.

«Идущий поезд остановить непросто. Переходить железнодорожный путь можно только по мосту или специальному настилу, убедившись в том, что нет идущего поезда справа или слева, нельзя приближаться к рельсам ближе, чем на 5 метров. Как может проконтролировать самостоятельно 10-летний ребенок правила нахождения на железнодорожном переезде? Недопустимо нахождение несовершеннолетних детей на таком опасном объекте!» — подчеркивается в тексте.

В нем добавляется, что погибшая в Тамалинском районе девочка воспитывалась в полной семье, взрослые члены которой в момент трагедии находились дома.

«Я выражаю искренние слова соболезнования родителям и близким погибшей девочки. И обращаюсь еще и еще раз ко всем взрослым быть внимательными и ответственными за жизнь и здоровье несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении Елены Столяровой.