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Все сообщения о минировании объектов в Пензе оказались ложными — УФСБ

16:11 | 22.05.2019 | Происшествия

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Пенза, 22 мая 2019. PenzaNews. Все сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах на объектах с массовым пребыванием людей в Пензе, поступившие 22 мая в правоохранительные органы и непосредственно в учреждения, оказались ложными. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Пензенской области.

Все сообщения о минировании объектов в Пензе оказались ложными — УФСБ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Все ситуации по Пензе отработаны. Подтвердился ложный характер сообщений. Жизни и здоровью граждан ничего не угрожает», — сказали в ведомстве.

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В управлении добавили, что заведомо ложные сигналы о взрывных устройствах поступили не менее чем в отношении 14 объектов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 22 мая в Пензе были зафиксированы массовые звонки о «минировании» зданий.

Были эвакуированы посетители и персонал железнодорожного вокзала Пенза-I и автовокзала. После аналогичного звонка силовики проверили здание аэропорта.

Также была нарушена нормальная работа нескольких торговых центров, в их числе — «Суворовский», «Гермес», «СаниМарт», «Коллаж» и «Фортуна».

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